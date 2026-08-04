Il classico certificato medico per uscire di scena momentaneamente e palesare il proprio malcontento nei confronti del club. Anche Sebastiano Esposito ha usato questa (antipatica) strategia in aperta rottura con il Cagliari, che gli ha negato l'adeguamento del contratto che si sarebbe aspettato (offerti 1,2 milioni a stagione) dopo una stretta di mano di diversi mesi fa. Ora l'attaccante è chiaramente sul mercato, impensabile ricucire lo strappo e i sardi stanno già ascoltando proposte.

Nel mentre, è già in arrivo il sostituto: Daniel Maldini dall'Atalanta: 1 milione di prestito e 8 milioni di diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. Operazione slegata dalla cessione ai bergamaschi di Esposito, che rimane un'opzione ma non l'unica sul tavolo dei rossoblu. Oltre alla Dea, infatti, sono interessati all'attaccante di Castellammare di Stabia anche Napoli, Como, PSV Eindhoven e Hull City. Il Cagliari oggi chiede per Esposito 18 milioni di euro, sapendo che dovrà versare ai nerazzurri il 40% della cifra superiore ai 4 milioni pagati inizialmente per acquistarlo.