Il precampionato dell’Inter ha già regalato alcune indicazioni interessanti a Cristian Chivu. Tra i giocatori che hanno maggiormente colpito Maurizio Compagnoni ci sono infatti due nomi forse meno attesi: Andy Diouf e Aleksandar Stankovic. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista ha evidenziato le prestazioni dei due giovani nerazzurri, protagonisti di un avvio di preparazione particolarmente convincente.

“Due giocatori dell’Inter mi hanno lasciato davvero una grande impressione. Sono Diouf e Stankovic”, ha dichiarato Compagnoni, sottolineando come entrambi abbiano mostrato segnali incoraggianti nelle prime uscite della squadra di Chivu.

Diouf convince, ma deve crescere in fase difensiva

Tra i due, è soprattutto Diouf ad aver attirato l’attenzione del giornalista. Il centrocampista francese ha messo in mostra personalità, qualità nel palleggio e una buona capacità di verticalizzare e cambiare rapidamente il fronte dell’azione. A colpire è stata anche la disinvoltura con cui ha affrontato avversari di livello internazionale. “A me piace tantissimo. L’esterno in fase offensiva lo fa benissimo”, ha spiegato Compagnoni, evidenziando le qualità del francese quando viene impiegato in una posizione più avanzata sulla fascia. Resta però un aspetto sul quale il giocatore dovrà necessariamente migliorare: la fase difensiva. “Difensivamente no, per ora, ma perché fa un altro mestiere lui”, ha precisato il giornalista. Chivu dovrà quindi lavorare sulla sua capacità di adattarsi alle diverse esigenze tattiche, con l’obiettivo di trasformare Diouf in un giocatore più completo e affidabile anche senza palla.

Stankovic, un’altra sorpresa

Accanto a Diouf, Compagnoni ha indicato Aleksandar Stankovic come l’altro giovane capace di impressionarlo positivamente. Il centrocampista ha sfruttato le opportunità ricevute durante il precampionato, mostrando personalità e qualità sufficienti per entrare nei radar dello staff tecnico. Il prossimo test sarà però particolarmente significativo. Il derby contro il Milan rappresenterà infatti un banco di prova importante per entrambi: “Ora voglio vederli nel derby. Se dovessero confermarsi…”, ha aggiunto Compagnoni.