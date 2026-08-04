Negli ultimi giorni il nome di Moussa Diaby è tornato in voga in ottica mercato e dopo l'interesse dello scorso gennaio anche l'Inter è tornata a bussare alla porta dell'Al Ittihad, consapevole della difficoltà dell'operazione dal punto di vista finanziario. I nerazzurri però non sono gli unici a fiutare il colpo. Come riporta Footmercato, sia l'Inter sia il Bayer Leverkusen avrebbero presentato al club arabo un'offerta da circa 20 milioni di euro, senza tuttavia raggiungere alcun accordo per la cessione del francese. Le discussioni in tal senso vanno avanti.

C'è da aggiungere che il Sunderland aveva raggiunto un'intesa per l'arrivo di Diaby, ma non ha potuto concretizzare il trasferimento per problemi legati al permesso di lavoro in Inghilterra (mancanza dei punti necessari). Anche il Benfica sta tenendo d'occhio la situazione a debita distanza.