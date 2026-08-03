Nuova operazione di mercato in uscita per Inter Women, annunciata stamattina dal club nerazzurro attraverso il proprio sito ufficiale. A salutare il gruppo è la 19enne Benedetta Santoro, che va a Verona in prestito per trovare maggiore spazio. Di seguito il comunicato:

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Benedetta Santoro: la centrocampista classe 2007 si trasferisce all’Hellas Verona a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 13:12
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.