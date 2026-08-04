Dopo Yann Bisseck e Pio Esposito, anche Carlos Augusto potrebbe arrivare presto a firmare il rinnovo di contratto. Come si legge sul Corriere dello Sport, infatti, Chivu ritiene il brasiliano una pedina preziosa come vice-Bastoni. Forse già in settimana potrebbe esserci un incontro tra le parti, visto che con l'agente Giuseppe Riso l'Inter ha in sospeso anche il futuro di Frattesi.

"L’incontro dunque sarà l’occasione per abbozzare il prolungamento del matrimonio con l’esterno brasiliano, che potrebbe dire di sì a circa 3 milioni all’anno (le richieste iniziali erano leggermente superiori) per continuare la sua esperienza a Milano - riporta il quotidiano -. Il contratto di Carlos Augusto scade a giugno 2028, ma l’Inter vorrebbe chiudere la pratica anzitempo anche per dare certezze ulteriori al progetto tecnico con un calciatore nel pieno della sua carriera (27 anni) a livello professionale".

Sezione: Rassegna / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 09:52
Autore: Antonio Di Chiara
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