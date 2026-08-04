Il mercato è ancora in corso e i contorni delle squadre devono ancora essere delineati dalle prossime operazioni in entrata e in uscita. Ad ogni modo in questo momento è comunque possibile farsi un'idea di quello che potrebbe succedere nel prossimo campionato di Serie A. Luigi Cagni, ex allenatore, intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale, ha ribadito le sue due favorite per la vittoria dello Scudetto: "Allegri-Napoli è assolutamente un buon matrimonio. Innanzitutto, Allegri vuole riscattarsi, il Milan non poteva lottare per qualche grande titolo. Il Napoli è forte, secondo me lotterà per lo Scudetto con l'Inter. Entrambe hanno rose da titolari ampie. E leggo che il Napoli vuole fare altri acquisti, anche giovani. È così che devono fare".