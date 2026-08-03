Si è svolto a Nyon il sorteggio dei preliminari di Conference League, che ha stabilito che l'Atalanta affronterà la vincente del terzo turno tra Hapoel Tel Aviv e GKS Katowice. Di seguito l'elenco completo.

IL SORTEGGIO COMPLETO

Thun / Víkingur R. - Borac / ML Vitebsk
Shamrock Rovers / Egnatia - KuPS Kuopio / U. Craiova
Tre Fiori / Drita - Flora Tallinn / Inter Escaldes
Lech Poznań / Klaksvík - Riga / Győri ETO
L. Red Imps / Omonia - Larne / Iberia Tbilisi
HJK / Motherwell - Freiburg
Ferencváros / Górnik Zabrze - Monaco
Inter Turku / Vaduz - Debrecen / Copenhagen
Benfica / Hearts - Paide / SK Rapid
CFR Cluj / Tromsø - Brighton
Žalgiris / Hajduk Split - Raków / Hammarby
Panathinaikos / CSKA 1948 - Hradec Králové / Beşiktaş
IFK Göteborg / Gent - Hibernian / Shkëndija
PAOK / Anderlecht - Brann / Apollon
Atalanta - H. Tel-Aviv / Katowice
Bohemians / Midtjylland - Rijeka / Ilves
Jagiellonia / Rangers - Jablonec / RFS
Valur / Nordsjælland - Sheriff / St. Gallen
Auda / Dinamo City - Pafos / Salzburg
Noah / Sion - Ajax / Shelbourne
Braga / Dinamo-Minsk - Beitar / Austria Wien
Twente / DAC 1904 - Dynamo Kyiv / Qarabağ
Getafe - Partizan / Tobol
Lugano / Runavík - M. Tel-Aviv / CSKA Sofia

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 18:01
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione