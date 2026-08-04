Yann Bisseck ha apprezzato l'accoglienza calorosa ricevuta dai tifosi australiani, che hanno dimostrato tutto il loro entusiasmo all'Inter di Cristian Chivu dal loro arrivo a Perth, domenica scorsa: "Mi è sempre piaciuto viaggiare e, se si guarda alla storia della mia carriera, ho giocato in molti Paesi, quindi sono venuto a contatto con diverse culture - le parole del difensore tedesco riportate da The West Australian -. Per me è sempre una grande esperienza perché si incontrano persone diverse con mentalità e valori diversi, e questo ti fa crescere come persona. È sempre una bella cosa da fare, credo anche per i miei compagni di squadra, e finora gli australiani sono stati gentilissimi con noi e spero che continui così".