Yann Bisseck ha apprezzato l'accoglienza calorosa ricevuta dai tifosi australiani, che hanno dimostrato tutto il loro entusiasmo all'Inter di Cristian Chivu dal loro arrivo a Perth, domenica scorsa: "Mi è sempre piaciuto viaggiare e, se si guarda alla storia della mia carriera, ho giocato in molti Paesi, quindi sono venuto a contatto con diverse culture - le parole del difensore tedesco riportate da The West Australian -. Per me è sempre una grande esperienza perché si incontrano persone diverse con mentalità e valori diversi, e questo ti fa crescere come persona. È sempre una bella cosa da fare, credo anche per i miei compagni di squadra, e finora gli australiani sono stati gentilissimi con noi e spero che continui così". 

Sezione: Focus / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 17:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.