A margine della conferenza stampa di presentazione della partita di domani contro il Milan, che ha visto protagonisti Cristian Chivu e Federico Dimarco, l'Inter ha svolto il suo terzo allenamento in terra australiana. Come riporta il sito ufficiale del club nerazzurro, la squadra è scesa in campo per la seduta mattutina al Perth Rectangular Stadium (HBF Park), uno degli impianti sportivi più importanti di Perth dedicati al calcio e al rugby. Situato nel cuore della città, è stato il teatro di numerosi eventi calcistici internazionali e ospita abitualmente le sfide interne delle squadre locali.

I nerazzurri scenderanno in campo nel vicino Optus Stadium mercoledì 5 agosto alle 19:00 orario di Perth (le 13 in Italia) nella sfida contro il Milan.