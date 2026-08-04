A margine della conferenza stampa di presentazione della partita di domani contro il Milan, che ha visto protagonisti Cristian Chivu e Federico Dimarco, l'Inter ha svolto il suo terzo allenamento in terra australiana. Come riporta il sito ufficiale del club nerazzurro, la squadra è scesa in campo per la seduta mattutina al Perth Rectangular Stadium (HBF Park), uno degli impianti sportivi più importanti di Perth dedicati al calcio e al rugby. Situato nel cuore della città, è stato il teatro di numerosi eventi calcistici internazionali e ospita abitualmente le sfide interne delle squadre locali.

I nerazzurri scenderanno in campo nel vicino Optus Stadium mercoledì 5 agosto alle 19:00 orario di Perth (le 13 in Italia) nella sfida contro il Milan.

Sezione: News / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 11:09
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.