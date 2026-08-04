Prima di puntare forte su Curtis Jones, all'Inter serve chiudere qualche cessione in mezzo al campo. I nerazzurri hanno tra i giocatori in uscita Davide Frattesi, Yanis Massolin e Kristjan Asllani. Proprio per quel che riguarda l'albanese, arrivano delle novità da Il Giorno.

"L’albanese - si legge - preferirebbe restare in Europa, ma ha aperto al possibile trasferimento all’Al Ittihad quale parziale pedina di scambio per Moussa Diaby. Il francese guadagna però 15 milioni di euro a stagione: dovrebbe ridursi lo stipendio di un terzo o ricevere parte del maxi ingaggio dai sauditi".

Sezione: Rassegna / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 12:42
Autore: Antonio Di Chiara
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