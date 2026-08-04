A pochi giorni dall'inizio della preparazione, il Tau Calcio Altopascio ha ufficializzato l'arrivo in prestito dall'Inter di Alessandro Pentima, portiere classe 2008. Un'operazione che conferma la sinergia che dura ormai da anni tra la società toscana e quella lombarda. L'estremo difensore, dunque, avrà la possibilità di mettersi in mostra nel campionato di Serie D dopo le due presenze totalizzate con la maglia della Primavera nerazzurra nella passata stagione. 

Sezione: Giovanili / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 15:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.