A pochi giorni dall'inizio della preparazione, il Tau Calcio Altopascio ha ufficializzato l'arrivo in prestito dall'Inter di Alessandro Pentima, portiere classe 2008. Un'operazione che conferma la sinergia che dura ormai da anni tra la società toscana e quella lombarda. L'estremo difensore, dunque, avrà la possibilità di mettersi in mostra nel campionato di Serie D dopo le due presenze totalizzate con la maglia della Primavera nerazzurra nella passata stagione.