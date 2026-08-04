Sempre meno al derby amichevole tra Milan e Inter. Le due milanesi si sfideranno domani alle 13 a Perth, in vista della nuova stagione. Se in casa Inter le idee, almeno dal punto di vista tattico e delle gerarchie, sono abbastanza chiare, in casa Milan invece si lavora ancora per trovare la quadra. Amorim e i suoi stanno rodando un nuovo modulo, il 3-4-2-1, marchio di fabbrica dell'allenatore portoghese.

Domani, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, a giocare dal 1' minuto nei due trequartisti saranno Nkunku e Loftus-Cheek. In panchina, invece, Rafa Leao, che si sta allenando da meno tempo e dunque dovrebbe essere più indietro dal punto di vista fisico, al di là delle tante discussioni in corso sul suo futuro. In attacco, invece, ci sarà Camarda, nel duello a distanza tra giovani attaccanti con Pio Esposito.