I tempi nell'operazione relativa a Cristian Romero sono importanti. I giorni scorrono via e la prima settimana di agosto potrebbe risultare importante nell'impostazione della trattativa con il Tottenham. Secondo Fabrizio Romano, non è detto che ci sia tempo fino a fine agosto per riuscire ad acquistare il difensore argentino. Il motivo è semplice: altri club stanno fiutando l'affare e non staranno di certo a guardare. L'operazione tra i nerazzurri e gli Spurs è impostata e anche lo stesso Romero ha già dato il suo assenso al trasferimento al Biscione. Negli scorsi giorni si era vociferato di richieste d'ingaggio altissime, ma non è così perché l'argentino ha comunicato il suo parere positivo sull'ingaggio uguale a quello attuale, dunque 6 milioni di euro comprensivi di bonus.

Adesso la palla è tra i piedi della proprietà interista: Oaktree deve dare il via libera per l'operazione Romero. Potrebbe, in questo senso, servire una cessione, come quella di Benjamin Pavard, il più indiziato a lasciare i colori nerazzurri nonostante il suo massimo impegno nel pre-campionato per convincere Chivu a farlo restare in rosa.