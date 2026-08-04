Non solo Cristian Chivu, anche Federico Dimarco ha parlato poche ore fa in conferenza stampa a Perth alla vigilia dell'amichevole contro il Milan.

Anche se amichevole e anche se dall'altra parte del mondo, c'è alle porte un derby: che sensazioni vi dà giocare una partita del genere a meno di 20 giorni dall'inizio del campionato?

"Giocare il derby è sempre una bella sensazione, sappiamo cosa rappresenta. La cosa più importante è che arriva a meno di venti giorni dall'inizio del campionato: questa partita e quella con la Juventus ci aiuteranno a migliorare la condizione in vista dell'inizio della stagione".

Quanto è speciale giocare un derby? E quanto è importante avere in squadra giocatori come te, Pio, Stankovic, che sono cresciuti nel Settore Giovanile, che possono esaltare lo spirito di appartenenza?

"Il derby ha sempre un sapore diverso, il senso di appartenenza è una delle cose che ha retto le basi del nostro gruppo, ci ha aiutato a vincere tanti trofei in questi anni".

C'è nello spogliatoio l'idea che si possa crescere in Europa?

"Non ci siamo mai nascosti in Italia, partiamo ogni anno consapevoli della nostra forza, ma siamo l'Inter e sappiamo che possiamo lottare per ogni obiettivo. Sappiamo che l'anno scorso siamo usciti troppo presto dalla Champions, contro un avversario che tecnicamente era inferiore, ma che si è dimostrato più forte di noi in campo. L'obiettivo è chiaro: ripetersi in Italia e fare bene in Champions League".

A fine conferenza, un ricordo per Franco Baresi: "Volevo esprimere le mie condoglianze alla famiglia di Franco Baresi, una leggenda, una persona che ha fatto la storia del calcio, apprezzato dai tifosi del Milan e dai tifosi di tutte le altre squadre".