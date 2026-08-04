Prosegue il conto alla rovescia verso l'esordio nel girone C di Serie C per l'Inter U23. Dopo la prima annata della sua storia, chiusa al dodicesimo posto nel gruppo A, quest'anno la squadra di Stefano Vecchi è stata inserita nel raggruppamento dedicato alle squadre del Sud Italia.

A Catania subito un test importante

Se l'anno scorso gli stadi particolarmente caldi si contavano sulle dita di una mano - Brescia, Lecco e Vicenza - quest'anno il discorso è ben diverso per l'Inter U23. Ad attendere i giovani nerazzurri ci sono grandi piazze del calcio italiano, come Bari, Catania, ma anche Salerno, Crotone e Cosenza. Proprio i siciliani accoglieranno la seconda squadra il 23 agosto.

L'entusiasmo al Massimino non manca. Sono ben 7756 gli abbonamenti già rinnovati dalla tifoseria etnea, che sicuramente farà sentire la sua voce in una sfida che, pur essendo contro una seconda squadra, susciterà dolci ricordi ai padroni di casa. L'Inter non passa da quelle parti dal settembre 2013, quando il Catania era ancora in Serie A. In quell'occasione vinse 0-3, gol di Palacio, Nagatomo e Ricky Alvarez. Intanto, il numero delle tessere è destinato a salire, con la soglia dei diecimila abbonamenti alla portata dei rossoazzurri. Per l'Inter U23 sarà un esordio di fuoco.