Secondo quanto risulta a UOL Esporte, il Vasco da Gama ha aperto le negoziazioni con il River Plate per Facundo Colidio, presentando un'offerta ufficiale da cinque milioni di euro per acquistare il 50% del suo cartellino. Il direttore sportivo dei brasiliani, Edmar Lopes, che era volato in Argentina la scorsa settimana per finalizzare l'ingaggio di Santiago Sosa dal Racing, ha approfittato del viaggio per parlare con i Millonarios della situazione dell'ex attaccante dell'Inter. L'Inter vanta un 10% dall'eventuale vendita dell'attaccante. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 17:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.