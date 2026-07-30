L’Inter può permettersi – secondo quanto appurato da FcInterNews – una spesa di 70 milioni di euro per il cartellino di un calciatore, che però deve essere un crack (o potenziale tale) e non guadagnare già cifre esorbitanti a livello di ingaggio. Ovviamente, precisiamolo immediatamente, questo non significa che tale cifra verrà spesa per l’obiettivo X o l’obiettivo Y, ma si chiarisce solo che Oaktree non abbia “chiuso i rubinetti”, ma spera e crede comprensibilmente solo che tali fondi vengano impiegati nel miglior modo possibile nel mercato.

Da qui si torna quindi ad un’altra nostra anticipazione, quella del non dover per forza strapagare il giocatore in questione. Questo perché, dopo un lavoro comune di squadra, individuato un profilo che potrebbe fare al caso dell’Inter, viene anche stanziata una cifra ritenuta congrua per assicurarsi quel dato giocatore. E ovviamente il contesto cambia di caso in caso. Con Palestra sarebbero stati investiti una cinquantina di milioni, esborso ritenuto troppo alto eventualmente per Romero – il cui valore di mercato, per i nerazzurri, si attesta sui 40 milioni -, per un discorso simile che può essere esteso momentaneamente su Spence (valutato 47 milioni dal Tottenham) e su Solet, con la forbice che si attestava sui 10 milioni tra domanda e offerta.

Sostanzialmente, il caso Stones lo dimostra ancora di più, che di certo giovane non è e ha comunque un ingaggio importante, seppur contenuto, che si cercano quelle opportunità che possano rinforzare la squadra sempre tenendo il focus ben preciso sulla sostenibilità. Comprare tanto per comprare e assecondare consequenzialmente l’impennata di spesa di questi tempi non è insomma la soluzione. Ma qualora davvero ci fosse la possibilità di arrivare prima degli altri su qualcuno davvero di spicco – come magari, ma questi sono esempi che facciano noi, sarebbero potuti essere Lookman o Nico Paz -, cioè su un atleta che ti può anche cambiare la squadra, nel presente e nel futuro, permetterebbe un reale tentativo di acquisto sino ai 70 milioni citati nell’incipit dell’articolo.

Difficilmente per come stanno andando le cose accadrà in questa sessione di mercato, nella quale magari comunque si aspetta pure che certi prezzi possano calare, perché ritenuti troppo alti per giocatori forti, ma non fuoriclasse dal livello assoluto, ma in un prossimo futuro l’acquisto di un top non deve essere escluso a prescindere.