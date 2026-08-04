Sono ore importanti per il mercato della Roma per quanto riguarda la fascia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la situazione legata a Givairo Read resta in salita: il club giallorosso ha presentato una seconda offerta al Feyenoord da 25 milioni di euro più 3 di bonus, ma al momento non filtra grande ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione. Gli agenti del giocatore, che aveva già manifestato il proprio gradimento per la destinazione Roma, proveranno a lavorare con il Feyenoord per abbassare le richieste del club olandese.

La distanza però rimane e la società capitolina valuta anche alternative per non farsi trovare impreparata. Tra queste c’è Nahuel Molina, per il quale la Roma mantiene aperto il dialogo con l’Atletico Madrid. I giallorossi spingono per arrivare all’argentino con un’offerta da circa 15 milioni di euro più bonus: una soluzione particolarmente gradita a Gian Piero Gasperini, che aveva già pensato a lui durante la sua esperienza sulla panchina dell’Atalanta.

Sia Read sia Molina, inoltre, sono stati accostati in passato anche all’Inter, a conferma del loro profilo seguito dai grandi club italiani. Ora la Roma vuole accelerare: se il Feyenoord non dovesse ridimensionare le proprie richieste, il club potrebbe virare con decisione su Molina per regalare a Gasperini il rinforzo richiesto sulla fascia.