Alla vigilia del derby di Milano a Perth, è naturale che in casa Inter il mercato continui a tenere banco. Ne parla il Corriere della Sera, che sottolinea come il nuovo status di Cristian Chivu, reduce dal Double, gli permetta di esporsi senza la necessità di alzare i toni, evidenziando come alla rosa manchi un esterno dopo i mancati arrivi di Marco Palestra e Anan Khalaili, per ragioni diametralmente diverse. La pazza idea di impiegare Andy Diouf a destra non è stata accantonata ma all'allenatore serve un profilo più esplosivo. Non a caso sono tornati d'attualità i nomi di Moussa Diaby e Nico Gonzalez. L'arrivo di John Stones è utile per sostituire nell'immediato Stefan de Vrij, ma non è un investimento futuribile visti i 32 anni. Per questo la dirigenza non molla la pista che porta a Cristian Romero: l'accordo con il Tottenham c'è, si attende che il giocatore abbassi le sue pretese da 6,5 milioni di ingaggio. A centrocampo l'oggetto del desiderio rimane Curtis Jones del Liverpool.

Premier style

L'idea, se la strategia di mercato tra entrate e uscite andasse in porto, è regalare a Chivu un'Inter stile Premier League. Il riferimento al calcio inglese nasce dopo le sfide in Champions League contro Liverpool e Arsenal, che hanno convinto il tecnico che per competere in Europa all'Inter serva maggiore intensità, utile anche per fare bene negli scontri diretti domestici.