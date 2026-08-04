Cristian Romero resta uno dei nomi più "gettonati" negli articoli di mercato sull'Inter dei quotidiani sportivi. Non fa eccezione il Corriere dello Sport, che si concentra oggi principalmente sulle vicende riguardante il "Cuti". Marotta e Ausilio, si legge, hanno trovato l'accordo col Tottenham a 40 milioni bonus compresi, per un trasferimento a titolo definitivo. Restano due ostacoli: uno contrattuale col giocatore e l'altro di lista, perché bisogna prima cedere un giocatore. L'ideale sarebbe Pavard, ma non è necessariamente la prima uscita.

Il giocatore argentino piace anche ad Arsenal e Atletico Madrid, ma vuole l'Inter e l'entourage ci sta lavorando. Non vuole però scendere sotto i 6 milioni di euro netti a stagione (con 500mila euro di bonus aggiuntivi) che percepisce a Londra. Dovrà, per sbarcare in nerazzurro, convincersi a un piccolo sacrificio economico, ma la forbice non sembra insormontabile.

Sul quotidiano raccontano di un Chivu "invaghito" dell'argentino ancor più dopo averlo visto al Mondiale. "Romero - si legge - consentirebbe di alzare il livello del reparto e darebbe una marcia in più a tutta la squadra. L’idea di tenere un baricentro sempre più alto, per aggredire in avanti e accettare anche il rischio di dover rincorrere talvolta gli avversari, affascina il tecnico nerazzurro. Affinché l’operazione vada in porto è necessario ovviamente anche fare spazio all’ex Atalanta: Pavard, nonostante il buon precampionato e l’intenzione di rimettersi in gioco con la casacca nerazzurra dopo l’anno di prestito con poca fortuna al Marsiglia, rimane l’indiziato principale per liberare lo slot che serve".