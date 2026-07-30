Giovanni Carnevali, AD della Juventus, ha spiegato la strategia di mercato dei bianconeri, partendo dal giovane Alajbegovic: "Ci stiamo lavorando e la volontà nostra è quella di puntare sui giovani. È un ragazzo di grandissima prospettiva, è un investimento importante. Una società come la Juve deve pensare all'oggi ma anche al futuro", ha detto nel corso dell'evento "La Stampa per voi" a Courmayeur. Le parole sono state riprese da Tuttomercatoweb.

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 23:30
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione