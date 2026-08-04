Il primo impatto con il metodo di lavoro di Ruben Amorim è stato positivo per Alexis Saelemaekers che oggi, proprio al fianco del neo tecnico del Milan, è stato protagonista in conferenza, alla vigilia del derby amichevole contro l'Inter di Perth: "Si sente la professionalità del mister e di tutto il suo staff: ha già avuto grandi risultati con grandi squadre e siamo felici di averlo qua con noi - le parole del belga -. Vogliamo dare tanto per lui, sappiamo che possiamo fare belle cose quest'anno: abbiamo la determinazione giusta. La fine della stagione scorsa è stata difficile per tutti perché avevamo grandi ambizioni ma non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo. Quest'anno è una nuova stagione e proveremo a fare meglio".