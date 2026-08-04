Cresce la concorrenza per il Cuti Romero. Il difensore centrale argentino, reduce da un buon Mondiale con l'Albiceleste, è il primo nome sul taccuino di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid. Lo riporta oggi l'emittente spagnola Cadena SER, nel corso della trasmissione pomeridiana "SER Deportivos".

Una delle priorità dell'Atletico Madrid in questo calciomercato è un difensore centrale. Diversi i giocatori in uscita, tra cui anche il difensore centrale uruguaiano Gimenez, che non rientra più nei piani dei Colchoneros. E quindi caccia aperta al sostituto: Simeone sogna di portare al Wanda Metropolitano Cristian Romero. Proprio l'argentino sarebbe il primo obiettivo guidato dal Cholo. Da capire ora se la squadra spagnola affonderà il colpo a breve o se per l'Inter ci sarà ancora margine di manovra.