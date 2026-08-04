Davide Frattesi sta ancora cercando una nuova destinazione. In precampionato viene impiegato da Cristian Chivu, ma le prestazioni non sono state finora di altissimo livello. "Molto del suo futuro - si legge sul Corriere dello Sport - passerà dall’incontro in programma a stretto giro tra il suo procuratore e l’Inter, che probabilmente andrà in scena già nel corso di questa settimana".

Al di là dei carichi di lavoro di queste settimane, il giocatore sta mostrando una versione sbiadita e da troppo tempo non riesce ad esprimere le sue potenzialità al meglio. E nessuno è arrivato ancora con intenzioni serie a bussare alla porta dell'Inter. "L’unica possibilità che sembra possa prendere quota, ma soltanto tra qualche settimana, è legata al trasferimento alla Juventus, dove ritroverebbe sia Giovanni Carnevali e Luciano Spalletti - si legge ancora - L’affare, salvo inserimenti di altre squadre, potrebbe cuocersi quindi a fuoco lento: da capire con quale formula, considerando che l’Inter ha comunque in preventivo di mettere in cassa circa 25 milioni dalla sua cessione. L'amichevole con i bianconeri in programma a fine settimana potrebbe essere l'occasione giusta per far vedere di cosa è capace e convincerli a muovere passi concreti verso l'Inter".