Romero, Jones, Diaby. Ma non solo. La settimana appena iniziata sarà molto importante per l'Inter per quanto riguarda il mercato in entrata: il tempo non è ancora poco, ma nemmeno così tanto da qui alla fine del mercato. Agosto servirà per completare la rosa di Chivu.

Occhio, però, anche alle uscite: Marotta e Ausilio dovranno darsi da fare per piazzare i vari esuberi. Da Asllani a Frattesi, passando per Massolin e Pavard: il lavoro da fare è ancora parecchio.