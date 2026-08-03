Vasilije Kostov si avvicina all'Inter. Anche dalla Serbia confermano che i nerazzurri sono in pole position per il calciatore. La Stella rossa chiede almeno 20 milioni di euro, con bonus consistenti e percentuali sulla futura rivendita. Secondo il portale Mondo.rs, l'idea della dirigenza nerazzurra, già tra l'altro comunicata al calciatore, sarebbe quella di girarlo in prestito per una stagione, con l'obiettivo di farlo crescere ulteriormente.
I nerazzurri restano in pole position e il portale serbo si sbilancia anche sulla possibile destinazione in prestito, facendo il nome del Cagliari. Ma prima di ogni considerazione va chiusa la trattativa con la Stella Rossa.
Sezione: Copertina / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 16:10
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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