Marcus Thuram si allena anche in vacanza, con un preparatore personale, e lo fa con addosso la maglia dell'Inter di Ronaldo il Fenomeno, uno dei suoi idoli d'infanzia. Un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi nerazzurri che hanno visto il video pubblicato su Instagram dallo stesso attaccante francese. Che, al pari di Lautaro Martinez e John Stones, una volta terminate le ferie, si unirà al gruppo, di rientro in Italia dopo l'8 agosto, quando è in programma l'ultima amichevole della tournée, a Perth, contro la Juve.