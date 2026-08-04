Marcus Thuram si allena anche in vacanza, con un preparatore personale, e lo fa con addosso la maglia dell'Inter di Ronaldo il Fenomeno, uno dei suoi idoli d'infanzia. Un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi nerazzurri che hanno visto il video pubblicato su Instagram dallo stesso attaccante francese. Che,  al pari di Lautaro Martinez e John Stones, una volta terminate le ferie, si unirà al gruppo, di rientro in Italia dopo l'8 agosto, quando è in programma l'ultima amichevole della tournée, a Perth, contro la Juve. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 18:05
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.