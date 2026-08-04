Continua a essere calda la pista che porta Moussa Diaby in Europa. Il francese resta in uscita dall'Al Ittihad e il club arabo sta, in questo momento, valutando il da farsi. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano nel suo ultimo video YouTube, infatti, il Bayer Leverkusen sarebbe pronto a completare l'operazione. I rossoneri sono disposti a offrire al francese uno stipendio più alto rispetto a quello che metterebbe sul piatto l'Inter, oltre a proporre all'ex Crotone un ruolo nel tridente d'attacco, nella sua posizione naturale di ala destra. Nello scacchiere tattico di Cristian Chivu, invece, il giocatore sarebbe con ogni probabilità schierato quinto a tutta fascia.

L'Inter, inoltre, procederà all'operazione solo se si abbassasseranno i costi. Qui per Romano le opzioni sono due. "O Diaby fa un passo indietro, oppure subentrano delle contropartite. Pavard resta assolutamente in uscita. L'idea è di provare a trovare una soluzione quanto prima, l'Inter lo ha offerto all'Al-Ittihad, l'Inter ha parlato anche con altre squadre. Oggi Diaby-Inter incontra anche questa problematica legata agli incastri economici", ha spiegato il giornalista.