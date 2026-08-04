Il reparto esterni dell'Inter resta ancora con uno slot vuoto, dopo l'addio di Denzel Dumfries, ma riempire la casella è diventato più complicato del previsto, dopo aver visto sfumare l'affare Palestra e con Khalaili che non ha superato le visite d'idoneità.

"L’intenzione su Luis Henrique, invece, è di valutare soltanto offerte che si avvicinino ai 30 milioni, altrimenti il brasiliano potrebbe essere dirottato a sinistra per alternarsi all’occorrenza con Federico Dimarco - si legge sul Corriere dello Sport - Facendo affidamento sulla permanenza di Luis Henrique, rimane comunque un buco sulla corsia di destra. A oggi, sembra difficile che possa essere Moussa Diaby a colmarlo. Il giocatore piace a Chivu, ma comporterebbe un esborso tra cartellino e ingaggio molto importante. L’Inter sembra intenzionata a distribuire la gran parte del budget su altri fronti. Per questo motivo la dirigenza ha già chiarito all’Al-Ittihad che l’operazione si può fare solo prevedendo l’inserimento del cartellino di Asllani. Da registrare contatti per Nico Gonzalez che è stato di nuovo proposto ai nerazzurri: per il momento non è un’ipotesi legata a Frattesi-Juve".