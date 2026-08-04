Il primo derby di Milano della storia sul suolo australiano porterà allo stadio circa 50mila spettatori. Lo riferisce Sky Sport, parlando dell'affluenza di pubblico importante prevista per l'amichevole che domani, all'Optus Stadium di Perth, vedrà affrontarsi Inter e Milan. Il fischio d'inizio è fissato per le 13 italiane. 

Sezione: Copertina / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 15:53
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.