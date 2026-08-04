Carmine Gautieri si aspetta ancora i veri fuochi d'artificio sul mercato da parte di Inter, Juventus, Napoli, Roma e Milan: "Tutte queste grandi squadre hanno bisogno di calciatori che fanno fare loro il salto di qualità per arrivare in fondo in tutte le competizioni - le sue parole a Tuttomercatoweb.com -. Anche facendo poco mercato, le rose così come sono ora vanno bene per giocare il campionato italiano, ma se si vuole pensare in prospettiva Champions servono campioni. Altrimenti fai fatica ad andare avanti nelle Coppe".