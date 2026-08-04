Carmine Gautieri si aspetta ancora i veri fuochi d'artificio sul mercato da parte di Inter, Juventus, Napoli, Roma e Milan: "Tutte queste grandi squadre hanno bisogno di calciatori che fanno fare loro il salto di qualità per arrivare in fondo in tutte le competizioni - le sue parole a Tuttomercatoweb.com -. Anche facendo poco mercato, le rose così come sono ora vanno bene per giocare il campionato italiano, ma se si vuole pensare in prospettiva Champions servono campioni. Altrimenti fai fatica ad andare avanti nelle Coppe". 

Sezione: News / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 18:47
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.