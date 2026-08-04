"Se penso di avere gli ultimi reduci dal Mondiale a disposizione per l'inizio della stagione? Dubito che saranno pronti per la prima di campionato, vediamo quanto tempo servirà per rimetterli in campo, non vogliamo esporci a troppi rischi. Non è semplice". Lo ha detto Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia del derby d'Australia con il Milan in programma domani (ore 13 italiane).

Il riferimento del tecnico romeno, ovviamente, era a Lautaro, Thuram e Stones, gli ultimi che si uniranno al gruppo e che probabilmente non saranno protagonisti in campo neppure per l'ultima amichevole, quella di Ferragosto a Bari contro il Betis.