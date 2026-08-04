La rosa del Manchester City, che in questa sessione estiva di calciomercato ha visto l'aggiunta di Elliot Anderson, Jeremy Monga e Pierce Charles, non ha bisogno di chissà quali ritocchi, ma è certamente migliorabile, anche alla luce delle uscite di alcuni senatori. Lo ha detto Fabio Maresca, manager dei Citizens, parlando in conferenza stampa, alla vigilia della partita amichevole di mercoledì contro gli All Stars della K-League: “Fortunatamente questa è una rosa competitiva, ma allo stesso tempo sappiamo di aver perso alcuni giocatori importanti ed esperti come Bernardo Silva, John Stones e Nathan Aké. Certamente, ci sono cose che dobbiamo fare. Hugo Viana (il direttore sportivo, ndr) è qui, così come Ferran Soriano (amministratore delegato, ndr). Cerchiamo di parlare giorno per giorno per vedere se è necessario fare qualcosa. Certamente ci sono cose da fare. Siamo in contatto ogni giorno. Il motivo per cui ho detto che ci sono cose da fare è che il mercato è aperto e, quando è aperto, può succedere di tutto. Siamo ad agosto, a settembre la situazione sarà diversa".