Kerim-Sam Alajbegović è un nuovo giocatore della Juventus e si è presentato così ai canali ufficiali del club: "La partita contro l’Italia è stata bella, fortunatamente abbiamo vinto alla fine ma è stata una partita molto difficile e loro hanno giocato molto bene. Sì, mi sento pronto per la Serie A e per il calcio italiano, giocare per la squadra più grande in Italia è un motivo di onore, dovrò lavorare duramente per migliorare".