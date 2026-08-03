Il nome di Moussa Diaby rimane in cima alla lista dei preferiti dell'Inter per rinforzare le fasce, secondo Sky Sport. Il club nerazzurro ha fatto sapere all'Al-Ittihad che vorrebbe ingaggiare l'esterno francese ma solo a determinate condizioni, per esempio con la possibilità di inserire nell'affare una contropartita tecnica come Kristjan Asllani o Benjamin Pavard. Siamo ancora alla fase embrionale della trattativa, e quindi non ci sono certezze circa l'epilogo: la società di Viale della Liberazione non ha ricevuto ancora risposta dal club saudita, che non ha ancora parlato né con il centrocampista albanese né col difensore francese.