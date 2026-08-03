L'Inter continua a monitorare con grande attenzione Vasilije Kostov, uno dei giovani più promettenti del calcio serbo. Dopo le indiscrezioni arrivate dalla Francia sull'interesse dei nerazzurri per il talento della Stella Rossa, in Serbia arrivano conferme da più fonti su un possibile scenario: in caso di trasferimento a Milano, scrive Mozzart Sport, il centrocampista potrebbe essere immediatamente girato in prestito al Cagliari per proseguire il proprio percorso di crescita in Serie A.

Al momento la trattativa è ancora nelle fasi iniziali. L'Inter non ha presentato un'offerta ufficiale alla Stella Rossa, che valuta il cartellino del classe 2008 circa 20 milioni di euro. Una richiesta importante, soprattutto considerando che il club nerazzurro è impegnato a rinforzare altri reparti ritenuti prioritari nel mercato estivo.

Nonostante ciò, la dirigenza interista considera Kostov un investimento strategico per il futuro. Il giovane serbo è ritenuto uno dei prospetti più interessanti al di fuori dei principali campionati europei e rappresenterebbe un acquisto in grado di garantire sia qualità tecniche sia un importante valore patrimoniale negli anni a venire.

In quest'ottica, il Cagliari potrebbe rivelarsi la soluzione ideale. I rapporti tra i due club sono consolidati da tempo e negli ultimi anni diverse operazioni hanno rafforzato l'asse tra Milano e la Sardegna. Per Kostov, un'esperienza al Cagliari permetterebbe di ambientarsi gradualmente nel calcio italiano, accumulare minuti con continuità e confrontarsi con la Serie A senza la forte concorrenza presente nel centrocampo dell'Inter. Nella rosa di Cristian Chivu, infatti, giocatori come Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zieliński, Davide Frattesi, Petar Sučić, Aleksandar Stanković e Henrikh Mkhitaryan renderebbero complicato trovare spazio fin da subito.

L'idea dell'Inter è quindi chiara: prima investire su uno dei talenti più promettenti del panorama europeo, poi consentirgli di crescere in un ambiente favorevole come quello del Cagliari, per ritrovarsi in futuro un giocatore già pronto per il salto definitivo in nerazzurro.