Torna di moda il nome di Moussa Diaby per l'Inter. Secondo Sky Sport, nelle ultime ore, i nerazzurri hanno fatto un sondaggio per il francese dell'Al-Ittihad per capire la fattibilità dell'affare. Un affare che si annuncia non semplice, soprattutto per via degli alti costi dell'ingaggio del classe 1997. Quanto al prezzo del cartellino, sempre stando ai colleghi, il club di Viale della Liberazione potrebbe scegliere di proporre Kristjan Asllani come pedina di scambio da aggiungere all'offerta in soldi per facilitare la trattativa con i sauditi. 

Sezione: Focus / Data: Lun 03 agosto 2026 alle 19:41
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.