Le intenzioni delle rispettive società sarebbero ben altre (cessioni a titolo definitivo, n.d.r.), ma come noto le vie del mercato sono imperscrutabili. La Juventus necessita di piazzare Nico Gonzalez; l'Inter, dal canto proprio, cerca spasmodicamente una sistemazione per Davide Frattesi. Un doppio filo che, con i giusti incastri, potrebbe vedere la due storiche rivali percorrere il medesimo sentiero. Infatti, stando a La Gazzetta dello Sport, l'ipotesi di uno scambio alla pari per favorire il passaggio dell'argentino a Milano e il consequenziale trasferimento a Torino del centrocampista romano potrebbe non essere così infondata.

Le condizioni per lo scambio tra nerazzurri e bianconeri

Come riportato da la Rosea, nessuno dei due club vorrebbe spendere denaro liquido per questa fantomatica operazione, ma, allo stesso tempo, nessuna dei due può permettersi di registrare minusvalenze. Entrambi i giocatori, tra l'altro, sono stati pagati la stessa identica cifra (33 milioni di euro + bonus, n.d.r.), con la sola differenza che sull'ex Fiorentina grava di un anno di ammortamento in meno essendosi trasferito in Piemonte nel 2024 (e non nel 2023 come capitato all'ex Sassuolo al momento del passaggio in viale Liberazione). I parametri delle due squadre verrebbero soddisfatti qualora entrambi i giocatori riuscissero a "conquistarsi" una valutazione da circa 25 milioni di euro.