In questa fase del mercato le possibilità che Curtis Jones lasci il Liverpool destinazione Inter rimangono intatte, nonostante il muro eretto dai Reds che non vogliono trattare più di tanto al ribasso la cifra per la sua cessione. In tal senso, un ex come Vladimir Smicer, che i tifosi ricordano per il gol che ha contribuito alla rimonta nella finale di Champions League del 2005 contro il Milan, non è convinto che il canterano debba partire e prova a inquadrare il suo stato attuale: "Se Curtis Jones se ne andasse, sarei molto triste - ha detto, secondo quanto riportato da Casinostugan -. Lo stimo moltissimo. Tecnicamente è un giocatore fantastico. Quello che manca è solo un po' di fiducia da parte dell'allenatore, perché ha bisogno di giocare con regolarità. Se non giochi con regolarità, inizi a dubitare di te stesso. Se ti alleni tutti i giorni e poi non giochi a fine settimana, è triste. Ma lui non è titolare da un po'. Al suo posto giocano Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch o Alexis Mac Allister".
"Iraola può convincerlo a restare"
"Ha venticinque anni e credo che voglia trovare una squadra in cui possa giocare tutte le partite. In questo modo la sua fiducia in se stesso potrà aumentare - ha aggiunto Smicer -. Ora si trova in una situazione in cui si chiede quale sia la sua vera posizione. Ha persino giocato come terzino destro. Credo che stia cercando una squadra in cui possa giocare titolare con regolarità. Mi dispiacerebbe se se ne andasse perché è un bravo ragazzo. Tecnicamente è molto bravo. Sa passare la palla e correre con essa. Vedremo cosa ne pensa Andoni Iraola. Se Andoni vuole che resti, gli offre una nuova opportunità e gli fa capire quali sono le sue intenzioni, allora potrà restare".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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