Beppe Marotta, Piero Ausilio e Giuseppe Bergomi sono arrivati poco fa a Sant'Ambrogio, a Milano, dove sono in programma i funerali di Franco Baresi. Il presidente dell'Inter ha parlato ai cronisti presenti di cosa ha rappresentato Baresi per il calcio italiano.

"La rivalità sportiva è in campo - ha detto Marotta -, fuori si è uomini corretti e portatori di grandi valori. Franco ne ha portato uno che si sta perdendo, il senso di appartenenza. Uno degli ultimi capitani rimasti, un professionista e un calciatore che ha amato il suo club, nato nel Milan e rimasto lì fino a fine carriera. Deve essere un esempio per i nostri piccoli calciatori, ma soprattutto per allenatori e formatori perché dietro questa scelta ci sono grandissimi valori".