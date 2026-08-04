Giorno dopo giorno, mese dopo mese, il gap economico tra Premier League e Serie A è sempre più ampio. Lo è sul mercato, e lo sanno bene proprio i tifosi dell'Inter, che a inizio estate si sono visti soffiare Palestra dal Chelsea. Lo è anche per quanto riguarda gli accordi di sponsorizzazione.

Il nuovo accordo del Manchester United e il confronto con l'Inter

L'Inter riceve da Qatar Airways, sponsor del kit d'allenamento, circa 5 milioni di euro a stagione. Poco meglio fa il Milan con EFootball, che paga i rossoneri una cifra tra i 7 e gli 8 milioni l'anno. Numeri che sono una frazione rispetto a quanto incasserà il Manchester United dal nuovo accordo con Betway.

Il colosso del mondo del betting verserà nelle casse dei Red Devils 23 milioni di euro l'anno, in un accordo pluriennale da record per questo tipo di sponsorizzazione. Inoltre, la società diventa Official Principal Partner and Exclusive Global Betting Partner dello United. Lo riporta oggi Calcio e Finanza.