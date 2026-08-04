La Serie C sbarca su Rai 2, una vetrina che la Lega Pro definisce "importante per i territori e i club, che porteranno giovani talenti e belle giocate nelle case degli italiani, grazie al palinsesto di uno dei tre canali principali del servizio pubblico, nel corso dell’appuntamento della domenica dal titolo “Domenica sportiva pomeriggio”, condotto da Gianluca Semprini e Francesca Spaziani Testa e curato da Alessandro Antinelli con la supervisione di Massimo Proietto'.

Ravenna-Perugia, valida per la quarta giornata di andata e in programma allo stadio “Bruno Benelli” domenica 13 settembre alle 15, sarà la prima partita ospitata in chiaro, in diretta, sul secondo canale nazionale. Dopodiché toccherà alla sfida tra Inter Under 23 e Foggia, in campo per la sesta giornata, allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni, domenica 20 settembre (kick-off ore 15).