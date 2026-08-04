Come vi abbiamo anticipato ieri, questa mattina, Manuel Akanji si è presentato alla Pinetina per dare il via alla sua preparazione in vista della prossima stagione. Mentre il resto della squadra è a Perth, per la seconda parte della tournée estiva, il difensore svizzero, smaltite le vacanze dopo il Mondiale terminato ai quarti di finale con la Nazionale svizzera, ha cominciato a scaldare i motori lavorando tra campo e palestra, come si può apprezzare dal video pubblicato sul profilo X del club milanese. "Bentornato, Manu", il messaggio a corredo.