Come vi abbiamo anticipato ieri, questa mattina, Manuel Akanji si è presentato alla Pinetina per dare il via alla sua preparazione in vista della prossima stagione. Mentre il resto della squadra è a Perth, per la seconda parte della tournée estiva, il difensore svizzero, smaltite le vacanze dopo il Mondiale terminato ai quarti di finale con la Nazionale svizzera, ha cominciato a scaldare i motori lavorando tra campo e palestra, come si può apprezzare dal video pubblicato sul profilo X del club milanese. "Bentornato, Manu", il messaggio a corredo. 

Sezione: Focus / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 13:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.