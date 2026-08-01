In occasione della festa per i cento anni del Napoli, ai microfoni de Il Mattino, è intervenuto l’ex difnesore azzurro Ruud Krol che si è proiettato anche verso la prossima stagione e le ambizioni Scudetto degli azzurri: “Napoli merita una festa del genere. Non si deve scendere in piazza solo quando si vincono gli scudetti. Prevedo una bellissima serata, qui c’è più passione e sentimento che altrove”.

Oggi il Napoli è cambiato, c’è Allegri e non Conte: pareri?

“Antonio mi piace tanto, ha fatto miracoli in due anni. Valutiamo Allegri tra qualche mese ma deve sapere che per vincere c’è bisogno di lavorare molto duramente. Se ti chiami Napoli devi sempre competere per lo scudetto”.