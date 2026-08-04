La trattativa tra Daniele Quieto e il Cosenza si è conclusa felicemente. Come riportato da Gianluca di Marzio, il giocatore italo-venezuelano ha apposto la propria firma sul contratto che lo legherà alla società calabrese per i prossimi anni. Il classe 2005 di scuola Inter - militante nel Latina nel corso dell'ultima stagione di Serie C - si legherà ai Lupi per i prossimi due anni.