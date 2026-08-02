La Juventus ha diramato l'elenco dei convocati per la tournée estiva, ci sono Kolo Muani e Alajbegovic, assenti Thuram e Ekhator infortunati oltre a Joao Mario e Adzic. Il club bianconero sfiderà l'Inter nella giornata di sabato 8 agosto. Di seguito i convocati di Spalletti.

I CONVOCATI

Alajbegovic

Arthur

Boga

Bremer

Cabal

Cambiaso

Celik

Conceicao

David

Di Gregorio

Douglas Luiz

Durmisi

Gatti

Gil Puche

Kalulu

Kelly

Kolo Muani

Koopmeiners

Licina

Locatelli

McKennie

Milik

Miretti

Nava

Oboavwoduo

Owusu

Perin

Pinsoglio

Rugani

Yildiz

Zhegrova