Nel corso della festa per il centenario del club, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha caricato l'ambiente con parole che hanno acceso l'entusiasmo della piazza e dei tifosi presenti: "Mai il Napoli è stato così vincente. Ho sempre indovinato quello che sarebbe successo. Al mio ciclo manca la Champions League, magari ce la porterà Allegri. Ora possiamo dire che il Napoli non è mai stato così apprezzato e temuto in Italia e in Europa. Vedo un futuro con un Napoli ancora più bello, forte e strutturato", ha spiegato DeLa, come ripreso da Calcio e Finanza.