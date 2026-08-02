Nel corso della festa per il centenario del club, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha caricato l'ambiente con parole che hanno acceso l'entusiasmo della piazza e dei tifosi presenti: "Mai il Napoli è stato così vincente. Ho sempre indovinato quello che sarebbe successo. Al mio ciclo manca la Champions League, magari ce la porterà Allegri. Ora possiamo dire che il Napoli non è mai stato così apprezzato e temuto in Italia e in Europa. Vedo un futuro con un Napoli ancora più bello, forte e strutturato", ha spiegato DeLa, come ripreso da Calcio e Finanza.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 22:27
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione