Brookfield è diventato proprietario del 100% delle quote di Oaktree. Già azionista di maggioranza, in queste ore si è conclusa l'operazione che consegna tutte le quote alla società di investimento canadese. Evento degno di nota anche per l'Inter, che dal 2024 è controllata proprio dalla stessa Oaktree.

Cosa fa Brookfield e l'acquisto di Oaktree

A spiegare in cosa consistono le attività di Brookfield è la società stessa, che nel comunicato in cui annuncia l'acquisto del 100% delle quote di Oaktree scrive: "Brookfield è una società di investimento leader a livello globale, con oltre 1.000 miliardi di dollari di asset in gestione. La società possiede e gestisce attività e asset reali di qualità che forniscono servizi essenziali e costituiscono l'ossatura dell'economia globale. Brookfield investe per conto di istituzioni e privati ​​in tutto il mondo in diversi settori: infrastrutture, energia, private equity, immobiliare e gestione del credito. Forte di oltre un secolo di esperienza operativa e di una presenza globale in più di 30 paesi, Brookfield impiega capitali a lungo termine per generare valore sostenibile per i propri clienti e azionisti".

Riguardo al comunicato di acquisto di Oaktree invece il comunicato rivela: "Brookfield ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di Oaktree, uno dei principali gestori di investimenti nel settore del credito a livello mondiale. L'operazione segna una nuova tappa di una partnership avviata nel 2019 e integra pienamente le piattaforme di Oaktree e Brookfield. Grazie all'acquisizione di Oaktree, la piattaforma globale di Brookfield dedicata al credito offre a istituzioni, consulenti finanziari e investitori privati ​​un'ampia gamma di soluzioni.

Queste le parole di Connor Teskey, CEO di Brookfield Asset Management: 'Brookfield è da decenni un investitore leader nel settore degli asset alternativi e, negli ultimi 20 anni, ha sviluppato un'attività di credito a complemento delle sue piattaforme globali di asset reali. L'acquisto del 100% di Oaktree ha ulteriormente rafforzato la nostra capacità di investire attraverso i diversi cicli di mercato e le varie opportunità, grazie anche allo storico di successi e alle competenze di valutazione e strutturazione degli investimenti di Oaktree. Intendiamo valorizzare il loro eccellente track record e la loro profonda competenza mentre proseguiamo nell'espansione globale della nostra attività di credito'.

Bob O’Leary e Armen Panossian, Co-CEO del Credit Group di Brookfield, hanno affermato: 'La partnership tra Brookfield e Oaktree, consolidatasi negli ultimi sette anni, si fonda su un impegno condiviso verso una disciplina negli investimenti e una prospettiva a lungo termine. Questo ulteriore passo ci consente di costruire sulle basi precedentemente poste e di continuare a generare risultati eccellenti per i nostri clienti'.

Howard Marks assumerà la carica di Co-Presidente di Oaktree, mantenendo al contempo il ruolo di amministratore di Brookfield Corporation e di Presidente dell'Investment Solutions Group di Brookfield. Anche Bruce Karsh ricoprirà il ruolo di Co-Presidente di Oaktree, oltre a mantenere le cariche di Chief Investment Officer e di gestore di portafoglio per le strategie 'Global Opportunities' e 'Global Credit' della società. Con l'acquisizione di Oaktree, gli Stati Uniti diventano il principale mercato di Brookfield Asset Management, ospitando oltre il 60% della forza lavoro della società e generando quasi la metà dei suoi ricavi. L'operazione consolida ulteriormente la presenza storica di Brookfield nel Paese e rafforza il suo impegno a investire nell'economia statunitense. Parallelamente, la piattaforma di investimento globale di Oaktree e la sua presenza in 18 Paesi ampliano il raggio d'azione dell'attività di credito di Brookfield, potenziandone la capacità di servire i clienti e di impiegare capitali su scala mondiale".