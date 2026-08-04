Nonostante l'affollamento a centrocampo nell'Inter, rimasto tale anche dopo la cessione di Akinsanmiro al Monza (nel reparto di mezzo ci sono ancora nove giocatori per tre posti da titolare nel 3-5-2) non si spengono i rumors riguardanti il futuro di Curtis Jones e il forte interesse dei nerazzurri per l'inglese.

Come riporta Tuttosport, quanto sta accedendo sul fronte Romero e su Moussa Diaby non distoglie i pensieri di Chivu da Jones, giocatore espressamente da lui richiesto nelle riunioni avute con Marotta, Ausilio e Baccin. L’ultima offerta nerazzurra - la terza - ha portato l’asticella a 35 milioni, cinque in meno rispetto a quanto chiede il Liverpool. Che - fanno sapere in Inghilterra - sarebbe pronto a offrire il prolungamento di contratto al centrocampista alla fine della sessione di mercato. Non è dato a sapere però se Jones accetterà, considerata la ferrea volontà di andare all’Inter: in questo caso sarebbe sempre più concreto il rischio per il Liverpool di perderlo a zero e questo potrebbe anche cambiare le prospettive nella telenovela-tormentone dell’estate nerazzurra".