Dopo le meritate vacanze successive alla Coppa del Mondo disputata con la maglia della Croazia, Mateo Kovacic è tornato a disposizione del Manchester City, raggiungendo la squadra di Enzo Maresca impegnata nella tournée estiva. Il centrocampista croato è sceso in campo nell’amichevole contro l’Inter, terminata in parità nei tempi regolamentari e poi decisa ai calci di rigore in favore dei nerazzurri. Proprio l’Inter, nelle ultime settimane, era stata accostata timidamente al nome di Kovacic. Al termine della sfida, però, il giocatore ha voluto fare chiarezza sul proprio futuro, spegnendo le indiscrezioni riguardo a un possibile addio al Manchester City: "Non ho percepito dubbi da parte loro. Ho parlato con loro e mi hanno detto che contano su di me: è stato importante sentirselo dire. E ora, come ho già detto, spetta sempre ai giocatori mostrare la versione migliore di sé; se giochi bene, l'allenatore ti mette in risalto", ha dichiarato Kovačić.

Una versione confermata da Enzo Maresca: "Mateo è un nostro giocatore. Finché sarà qui, cercherò di ottenere il massimo da lui. È mio dovere cercare di aiutare i giocatori a esprimersi al meglio. Se è qui,ne sono felice e continueremo a lavorare con lui".